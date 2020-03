Derby-Hinspiel in Leutzsch (2:0): Duell zwischen Lok-Spieler Djamal Ziane (Lok) und Chemie-Kapitän Stefan Karau. Bildrechte: Picture Point

Am 5. April sollte eigentlich das Rückrunden-Ortsderby zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und der BSG Chemie Leipzig steigen - aber niemand wird an diesem Tag im Bruno-Plache-Stadion sein. Ein Alptraumszenario für Anhänger, das zur bitteren Wahrheit geworden ist. Beide Vereine hat die Corona-Krise schwer getroffen, an Regionalliga-Spiele ist in absehbarer Zeit nicht mehr zu denken. Die finanziellen Verluste sind immens. Daher haben die Fans beider Vereine aus der Not eine Tugend gemacht und mit Solidaritätsaktionen einen Rettungsschirm gespannt.

Löwe: "Wunderbare Zeitreise durch die Vereinsgeschichte"

Bei den Probstheidaern läuft seit dem 19. März die Aktion "Leute, macht die Bude voll", bei der man Ein-Euro-Tickets für ein virtuelles Spiel gegen einen unsichtbaren Gegner (8. Mai) erwerben kann. Ziel ist es, den Besucherrekord von 1987 zu knacken, als knapp 120.000 Zuschauer zum Europapokal-Halbfinale von Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux (6:5 i.E.) ins Zentralstadion kamen. Momentaufnahme: Bereits am Freitag war die Zuschauerzahl des legendären Europacup-Duells mit Benfica Lissabon aus dem Dezember 1966 übertroffen. Bildrechte: 1. FC Lokomotive Leipzig e.V.

Und die Lok-Fans kaufen, was der Geldbeutel hergibt. Präsident Thomas Löwe ist auf MDR-Nachfrage begeistert von der Resonanz. "Einfach atemberaubend", so sein Kommentar. Mittlerweile sind auf dem FCL-Konto 86.758 Euro (Stand: 29. März, 15:36 Uhr) eingegangen. Einen ordentlichen Schub erhielt das Ganze noch einmal am Freitagabend (27. März), als während eines Wunschkonzerts im Vereinsradio mit Gesprächspartnern aus Vorstand und Sponsoren allein fast 10.000 Karten über den Ladentisch des Online-Fanshops gingen. "Es war eine wunderbare Zeitreise durch die Vereinsgeschichte. Daran hingen viele Erinnerungen", bekannte Löwe. Stolz ist der 52-jährige über die weltweite Aufmerksamkeit: "Wir haben unter anderem Ticketbestellungen aus Australien und Namibia erhalten." Thomas Löwe, Präsident 1. FC Lok Leipzig. (Archiv) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie aber soll es im regulären Punktspielbetrieb weitergehen? Dazu hat Thomas Löwe eine klare Meinung: "Seit 2015 haben wir viel Herzblut in die Mission gesteckt. Wir haben konkrete Ziele und hoffen, dass es weiter geht – sprich, die Saison fortgesetzt wird."

Kühne: Manche würden "lieber 14 Tage nichts essen"