Das für Dienstagabend (19 Uhr) geplante Regionalliga-Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und Lok Leipzig fällt aus. Der Grund dafür seien mehrere positive PCR-Test-Ergebnisse in den Reihen der Chemnitzer, gab der Fußball-Regionalligist am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Zuvor hätten Corona-Schnelltests bei insgesamt fünf Spielern des CFC ein positives Ergebnis angezeigt.