In der Fußball-Regionalliga Nordost muss ein weiteres Spiel verlegt werden. Das für diesen Samstag (18.09.2021) geplante Duell zwischen dem Chemnitzer FC und Energie Cottbus kann nicht wie geplant durchgeführt werden. Das teilte der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) am Montag mit. Laut Schreiben des Verbandes, sei die Absage "aufgrund polizeilicher Vorgaben" erfolgt.

Auf "Sport im Osten"-Nachfrage erklärte Wilfried Riemer, Spielleiter der Regionalliga, "die Polizei hat uns mitgeteilt, dass sie wegen einer großen Demonstration in Sachsen das Spiel am Samstag nicht absichern kann". Ein Nachholtermin stehe noch nicht fest. Zuletzt hatte es wiederholt Spielabsagen in der Regionalliga wegen Covid-19-Fällen oder Corona-Quarantäne gegeben.