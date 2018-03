Jeder Tag beginnt mit einer Absage. Da auch am kalendarischen Frühlingsanfang in Leipzig erneut die Flocken wirbeln, fällt das für Mittwoch geplante Nachholspiel zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und Wacker Nordhausen erneut aus. Nach einer Stadionbegehung am Dienstag verkündete der gastgebende Regionalligist die Absage.