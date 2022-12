Wann die Partien nachgeholt werden sollen, ist noch offen. Eine Neuansetzung noch in diesem Jahr ist aufgrund der Wettervorhersage in den kommenden Tagen unwahrscheinlich. Der anstehende 17. Spieltag ist der letzte in diesem Jahr in der Regionalliga. Anschließend begeben sich die Teams in eine gut vierwöchige Winterpause, ehe es ab dem 26. Januar 2023 weitergeht.