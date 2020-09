Thomas Stock (re.) sah nach einer Tätlichkeit kurz vor der Pause die Ampelkarte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Auerbacher kamen gut in die Partie. Altglienicke tat sich sichtbar schwer, die in 4-1-4-1-Formation auflaufenden, aggressiven Gästen in Verlegenheit zu bringen. Die Gelb-Schwarzen hatten vor allem bis zur 20 Minute auch offensiv durchaus mehr vom Spiel. Den ersten wirklichen Schreckmoment vereitelte VfB-Keeper Stefan Schmidt, nachdem Johannes Manske von Patrick Breitkreutz bedient worden war (30.).



Auf der anderen Seite traf Thomas Stock von halbrechts nach Paul Horschigs gutem Diagonalball nur das Außennetz (34.) - und musste knapp sieben Minuten später vorzeitig unter die Dusche nach einer Tätlichkeit an Altglienickes Tim Häußler (41.).