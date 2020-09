Dem Team von Dirk Kunert merkte man sofort das frisch dazugewonnene Selbstbewusstsein aus den letzten beiden Auftritten gegen Hertha BSC II und dem SV Werder Bremen an. Bei den offensivstarken Berlinern übernahmen die Thüringer von Anfang an das Spielruder und agierten zudem mit aggressivem Offensivpressing. Ein Mittel, was den Hauptstädtern gar nicht schmeckte. Und so ging die frühe Führung der Jenaer absolut in Ordnung.



Nach einem tollen Chippass von Marius Grösch war auf einmal der Pasqual Verkamp frei durch, blieb vor dem Kasten der Berliner ganz cool und schob zur 1:0-Führung ein (7.). Und der 22-Jährige, der beim BAK in die Startformation reinrotierte, hatte noch nicht genug. Auf der linken Außenbahn setzte sich dieses Mal Thomas Steinherr durch und flankte auf den im Zentrum lauernden Verkamp, der mit einem Traumkopfball auf 2:0 für den FCC stellte (27.). Apropos Traum: Maximilian Oesterhelwig setzte in der 34. Spielminte noch einen drauf und überlupfte den herausstürmenden BAK-Keeper Pascal Kühn zum 3:0 (34.). In den ersten 45 Minuten lieferte das Kunert-Team eine Fabel-Halbzeit im Poststadion ab.