Die Gäste versuchten den BAK von Beginn an früh zu stören und die Berliner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Dies gelang auch über weite Strecken der Partie ausgesprochen gut, sodass wenig Torgefahr vom Gastgeber ausging. In der 17. Spielminute machte Ben-Luca Moritz dann den goldenen Treffer des Nachmittags. Bedient von Florian Hansch, der sich mit dem Rücken zum Tor durchsetzte und Moritz auf rechts stark in Szene setzte, brauchte er rechte Verteidiger nur noch ins lange Eck zur Führung einschieben.