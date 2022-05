Der BFC Dynamo, der vor 14 Tagen das letzte Pflichtspiel absolviert hatte, kam ganz schwer in die Partie. Oder eigentlich in der ersten Halbzeit gar nicht. Die Oldenburger wirkten ballsicher, suchten spielerische Lösungen und brachten so die nervösen Berliner ein ums andere Mal in die Bredouille. Es dauerte elf Minute, ehe Christian Beck zumindest einmal den Ball bekam, sein Schuss aber abgefälscht wurde Da waren die Aktionen der Gäste deutlich gefährlicher, vor allem, wenn der wendige Ayodele Adetula auf der linken Seite gesucht wurde. Und nach der dritten Ecke lag der Ball in der 27. Minute im Berliner Tor. Robert ZIetarski köpfte den Ball ins linke Eck zum verdienten 0:1 für die Oldenburger. Die Berliner wirkten geschockt und der VfB hatte durch Kapitän Max Wegner nur zwei Minuten später gleich die nächste Chance, scheiterte aus 18 Metern aber an Stajila. Gegen Ende der ersten Halbzeit erhöhte der BFC den Druck, suchte mit hohen Bällen immer wieder Beck, der in der Nachspielzeit bei seinem Versuch aus 15 Metern gerade noch geblockt wurde.

Jubel nach dem 0:1 für Oldenburg Bildrechte: Patrick Skrzipek