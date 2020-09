Es war eigentlich eine lupenreine Vorstellung der Gäste in den ersten 45 Minuten. Mit viel Zug nach vorne startete die Mannschaft von Trainer Dirk Kunert in die Partie und setzte den BFC früh unter Druck. Bereits nach fünf Minuten wurde es gefährlich. Ein Traumfreistoß von René Lange aus gut 30 Metern klatschte an den Pfosten und hätte den FCC fast das erste Mal jubeln lassen. Auch in der Folge war Jena deutlich überlegen und ließ Berlin kaum ins Spiel kommen. Es dauerte aber bis in die 37. Minute bis sich die Gäste auch belohnten. Nach einer Ecke von Oesterhelweg war Slamar nach kurzer Verwirrung im Strafraum zur Stelle und schob aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ein. Jetzt galt es diese auch zu behaupten und nicht erneut nach kurzer Zeit den Ausgleich zu kassieren. Doch es kam wie kommen musste. Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Benjamin Förster nach einem langen Einwurf von Matthias Steinborn zum 1:1 für den BFC. Schiedsrichter Hempel pfiff danach erst gar nicht wieder an und schickte die Teams in die Kabine.