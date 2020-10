Nach dreiwöchiger Pause merkte man dem Bischofswerdaer FV die fehlende Praxis deutlich an. Besonders in den ersten 20 Minuten spielte der FSV Luckenwalde mit den Schiebockern Katz und Maus. Tim Göth und Daniel Becker vergaben da schon beste Gelegenheiten. Das Tor fiel zwangsläufig, Becker traf vom Punkt in der 16. Minute. Danach gab es aber einen kleinen Bruch im Spiel der Gastgeber, Bischofswerda konnte sich etwas befreien, kombinierte teilweise auch sehenswert, brachte es aber zu keiner echten Torchance. Einzig ein Schuss von Jakub Moravec versprühte etwas Torgefahr. Anders der FSV: Kurz vor der Pause hatte Tim Plumpe den zweiten Treffer auf dem Fuß, der gute BFV-Keeper Lukas Kycek klärte mit Fußabwehr.