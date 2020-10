Der ZFC Meuselwitz musste auf drei Stammkräfte verzichten. Neben Fabian Stenzel fielen auch Hendrik Ernst und Dennis Blaser verletzungsbedingt aus. Dafür erhielten Neuzugang Firat Tuncer sowie Fabian Raithel und Jegor Jakupov eine Chance von Beginn an. Und der Start war durchaus verheißungsvoll: Luca Bürger lief in der vierten Minute auf Keeper Justin Borchardt zu, der bekam aber noch ein Bein an den Ball und verhinderte so die Führung des ZFC. Dann aber legte Babelsberg los und hätte in der folgenden Druckphase die Führung auch verdient, Allein Daniel Frahn scheiterte zwei Mal per Kopf, als er in der siebten Minute traf, stand der SVB-Knipser knapp im Abseits. Nach gut 20 Minuten wurde die Partie zerfahrener, viele Zweikämpfe und unsaubere Abspiele sorgten für wenig Spielfluss. Gegen Ende der ersten Halbzeit fing sich der ZFC, zeigte da einige sehr schöne Spielzüge, einzig das mögliche Führungstor wollte nicht fallen. Die beste Chance vergab Kapitän Tobias Becker, der in der 40. Minute nach einer scharfen Eingabe von Jegor Jakupov aus Nahdistanz am Fuß von Borchardt scheiterte.