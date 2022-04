Im Vergleich zum letzten Liga-Spiel gegen Tasmania (1:0) wechselte FCC-Trainer Andreas Patz sein Startelf-Personal auf vier Positionen. Für Leon Bürger und Matti Langer kamen Justin Schau und Fabian Eisele für die Offensive. Defensiv starteten Ex-Chemie-Kicker Burim Halili und Bastian Strietzel für Maurice Hehne und René Lange. BSG-Coach Miroslav Jagatic brachte gegenüber dem letzten Liga-Aufritt in Rathenow (0:0) Florian Brügmann und Florian Kirstein statt Tom Müller und Anes Osmanoski.

Bellot-Patzer serviert Jenaern das 1:0

Benjamin Bellot kommt nach seinem Fehler im Spielaufbau zu spät zurück ins Tor - da ist der Heber von Oesterhelweg längst drin. Bildrechte: Picture Point Das Traditionsduell wurde fünf Minuten später angepfiffen, weil die BSG-Fans das Stadion beim Auflaufen der Teams mit grün-weißem Rauch komplett vernebelten. Abgesehen von der Verspätung war die Kulisse vor 4.999 Zuschauern (ausverkauft, darunter 700 Gästefans) aber herrlich und hatte durchaus wohl Einfluss auf das Nervenkostüm beider Mannschaften. So waren beide Seiten in einer hektischen Partie jederzeit für einen Fehler gut. Benjamin Bellot leistete sich dabei den ersten bösen Patzer. Einen Freistoß an der eigenen halbrechten Strafraumkante schlug der Chemie-Torwart nur 15 Meter weit diagonal direkt in die Füße von Maximilian Oesterhelweg, der das Leder postwendend zum 1:0 ins leere Tor hob (9.).

Bury antwortet mit Freistoß durch die Mauer

Die Leipziger reagierten jedoch unbeeindruckt, marschierten mutig und erarbeiteten sich eine erste Doppelchance. Jena wurde dagegen immer wackliger, erlaubte sich im Spielaufbau einige Schnitzer. Das 1:1 resultierte dann aus einem Freistoß. Alexander Bury schoss den Ball aus 20 Metern zentraler Position flach durch die Mauer ins kurze Eck (36.). Zur Pause stand daher ein verdientes Remis, weil die Leutzscher im Anschluss sogar das aktivere Team blieben.

FCC hat alles im Griff, Reinhard schlägt mit Traumtor zurück

Jenas Profis feierten zweimal eine Führung, aber am Ende nicht mal einen Punktgewinn. Bildrechte: Picture Point Mit der Pause erlebte die Partie einen glatten Bruch. Jena kam stark verbessert aus der Kabine. Mit dem ersten Angriff knallte Maximilian Wolfram die erneute Führung mit einem perfekt aufgelegten Distanzschuss kurz vorm Sechzehner zum 2:1 (51.) in die linke untere Ecke. Die Thüringer hatten ab diesem Zeitpunkt alles im Griff, wirkten eines Tabellenzweiten angemessen souverän. Fabian Eisele traf sogar noch den Innenpfosten, von wo aus der Ball Bellot glücklich in die Arme sprang (65.). Dann stellte Chemie die Partie für diesen Moment auf den Kopf. Reinhard nahm eine Brügmann-Flanke mit der Brust runter und schweißte das Ding oben rechts in den Torgiebel – 2:2 (66.).

Schiedsrichter fällt auf Elfer-Schinder rein