Das Spiel begann spektakulär: Bereits in der zweiten Minute führte der ZFC. Henrik Ernst zog flach aus zehn Metern ab, Stefan Karau verlängerte den Ball ins eigene Netz. Fünf Minuten später dann der Ausgleich: Nach einer Freistoßeingabe legte Stephane Mvibudulu per Hacke auf Alexander Bury, der per Kopf traf. Danach gab es viele Zweikämpfe, viel Tempo und wenige große Chancen. Die beste für Meuselwitz hatte Denis Blaser in der 35. Minute, der nach einem Güler-Querpass aus 14 Metern am Fuß von Benjamin Bellot scheiterte. Kurz vor der Pause jubelte dann der große Chemie-Anhang: Manuel Wajer brachte den Ball mit viel Gefühl auf links zu Björn Nikolajewski, der flach abzog. Der Ball sprang vom rechten Innenpfosten ins Tor.