Im Ernst-Abbe-Sportfeld trauten die meisten Zuschauer in der sechsten Spielminute kaum ihren Augen. Der Außenseiter aus Rathenow ging durch Lucas Will in Führung. Das ließ der beste Fußball-Klub Thüringens so aber nicht auf sich sitzen. Nach einem Krauß-Zuspiel glich Fabian Eisele per Kopfball aus (15.), ehe Maximilian Wolfram den Ball unhaltbar in den Kasten von Lucas Hiemann schoss (19.). Eisele köpfte an die Querlatte, von wo die Kugel zum 3:1 im Tor landete (30.). Und weil auch Wolfram noch einmal in den Rathenower Kasten köpfte (35.) ging es mit 4:1 in die Pause.

