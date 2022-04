Der Chemnitzer FC hat die Top-Partie in der Fußball-Regionalliga gegen Spitzenreiter BFC Dynamo mit 1:3 (0:1) verloren. Am Samstag erwiesen sich die Gäste als das Team mit der reiferen Spielanlage, dessen Rädchen deutlich besser ineinander griffen. In der bisherigen Rückrunde waren beide kaum zu bewingen gewesen. In der Tabelle fiel Chemnitz von Rang fünf auf sechs zurück. Die Berliner haben zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger Altglienicke. Jena liegt bei einem Spiel weniger elf Zähler dahinter, Lok mit drei Partien weniger fehlen 14 Punkte.