Im Stadion an der Gellertstraße merkte man beiden Mannschaften an, dass das Selbstbewusstsein nach den zwei vorherigen Auftritten noch nicht ganz so stark ausgebildet war. Sowohl beim Chemnitzer FC als auch bei den Gästen aus Halberstadt fehlte in der Anfangsphase eine spielerische Grundlage, um gefährliche Situationen herauszuspielen. Und so musste eine Standardsituation für den ersten positiven Aufreger des Spiels sorgen. Nach einer Ecke der "Himmelblauen" lauerte Alexander Dartsch im VfB-Strafraum und versuchte den Ball ins Tor zu stochern. Letztlich fehlten aber ein paar Zentimeter zum Torerfolg (13.). Nach gut einer halben Stunde war es dann Christian Bickel, der mit einem direkten Freistoß aus gut 25 Metern am stark parierenden Halberstadt-Keeper Florian Ambrosius scheiterte (32.)