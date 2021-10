Fußball | Regionalliga Energie Cottbus feiert Derbysieg gegen Babelsberg

16. Spieltag

Malcolm Badu und Maximilian Pronichev haben den FC Energie Cottbus zum Derbysieg gegen Babelsberg geschossen. Mit dem 2:0 (0:0) bestätigte der FCE am Sonntag (31.10.2021) die Leistung der letzten Partie in Jena. In der Liga gewann Cottbus schon das fünfte Duell in Folge ohne Gegentor gegen den SVB.