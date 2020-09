Fürstenwalde setzte nach der Pause auf einen Dreifachwechsel, doch Energie legte nach. Felix Brügmann erhöhte nach einem Handspiel von Malik McLemore per Strafstoß (59.). Fürstenwalde ließ in seinen eigenen Offensivbemühungen aber nicht nach, was der lange Louis Böcker per Kopfball belohnte (67.). In der Schlussphase ließ der FCE nichts anbrennen. Die Fans der Cottbuser feierten mit Wechselgesängen zwischen Nordwand und Südtribüne.