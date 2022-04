Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Jena war stets am Drücker und verpasste es mehrfach, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Maximilian Oesterhelweg (65.), Leon Bürger (75.) und Alexander Prokopenko (81.) sind nur ein paar Beispiele dafür, wie oft der FCC den Deckel hätte drauf machen können. Immerhin ließ man in der Defensive so gut wie nichts anbrennen und hielt die Gäste weitestgehend vom eigenen Tor fern.