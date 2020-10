Zweikapmf: Marius Grösch (Jena) gegen Andis Shala (Chemnitz) Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Die erste heiße Aktion hatten die Himmelblauen bereits nach vier Minuten. Nach einer gelungenen Kombination über links zog Christian Bickel aus 14 Metern flach ab, Lange rettete vor der Torlinie. Das war dann aber das Signal für Jena, mehr zu investieren. Die Thüringer übernahmen die Initiative, drängten Chemnitz tief in die eigene Hälfte und hatten mindestens zwei Riesendinger. In der 23. Minute legte Maximilian Oesterhelweg stark zurück auf Thomas Steinherr, der den Ball aus 13 Metern an die Querlatte hämmerte. Nur wenige Momente später brachte Pasqual Verkamp das Kunststück fertig, völlig freistehend den Ball nicht an CFC-Schlussmann Jakub Jakubov vorbeizubringen.