Der FCE zeigte sich unbeeindruckt und erwischte einen Traumstart. Philipp Sauer traf schon nach vier Minuten zur Führung. In seinem ersten Spiel nach einer Rotsperre hatte sich der dribbelstarke Abwehrspieler nach vorn gemogelt und wurde herrlich von Adam Fiedler in Szene gesetzt. Allein vor Keeper Jannick Theißen blieb Geschichtslehrer Sauer abgezockt.

Im Gegenzug vergaben die seit elf Spielen sieglosen Babelsberger die Chance zum Ausgleich. Mateo Kastrati setzte sich am linken Flügel durch, donnerte den Ball aber am langen Pfosten vorbei. Im Strafraum schimpfte Topscorer Daniel Frahn, den Kastrati glatt übersehen hatte. Nach dem furiosen Beginn beruhigte sich das Geschehen. Für das Eilenburger Tor wurde es nur nach Standards gefährlich. Mit Wilton und Petar Lela stifteten zwei SVB-Riesen Unruhe, konnten Keeper Andreas Naumann aber nie ernsthaft in Gefahr bringen. Eilenburg hatte vor allem in den Minuten vor der Pause Übergewicht, kam aber nicht mehr entscheidend zum Abschluss.