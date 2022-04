Pünktlich zum Spielbeginn meldete sich die Sonne im Ilburg-Stadion. Und zunächst sahen die Zuschauer ein flottes Spiel und in der achten Minute die erste gute Chance der Gäste. Nach einem Flankenlauf von Max Kulke brachte Benjamin Förster, der den Vortritt vor Florian Hansch bekam, den Ball aus fünf Metern aber nicht unter. Danach stand Gäste-Keeper Jean-Marie Plath im Mittelpunkt, leistete sich bei hohen Bällen einige Unsicherheiten. Und Felix Müller traf nach einer kurzen Faustabwehr seines Schlussmanns in der 13. Minute aus fünf Metern fast das eigene Tor. In der 23. Minute dann die Führung des ZFC. Max Kulke hämmerte zunächst einen Freistoß aus 23 Metern an die Querlatte. Den Abpraller legte René Eckardt quer auf Andy Trübenbach, der den Ball von halbrechts unter die Latte hämmerte. Damit war bei Eilenburg der Spielfluss dahin, stattdessen kassierten die Gastgeber insgesamt vier Gelbe Karten in Halbzeit eins – auch Trainer Nico Knaubel. Meuselwitz stand nun sicher und konterte in der 40. Minute gefährlich. Nach einem Pass auf der rechten Seite scheiterte Trübenbach am herauslaufenden Keeper Andreas Naumann.

Jubel nach der Meuselwitzer Führung durch Andy Trübenbach Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk