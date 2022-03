So hätte bereits in der ersten Halbzeit das 1:1 fallen können. Ricardo Michael mit einem Lupfer (15.), Noah Baumann mit einem Pfostenschuss (18.) oder Adam Fiedler mit einem Drehschuss scheiterten vor der Pause noch. Lok zog sich zumeist zurück und wartete auf Konter, spielte diese aber zu unsauber aus.

Mit zunehmender Spieldauer waren Lok die konditionellen Defizite der langen Pause anzusehen, aber auch spielerisch enttäuschten die Leipziger gegen die engagiert auftretenden Gäste. Trotzdem hätte Lok Mitte der zweiten Halbzeit 2:0 führen können. Vor 2.541 Zuschauern scheiterte Theo Ogbidi aber nach einem Konter alleinstehend an dem glänzend reagierenden FCE-Keeper Schulz (70.). In der 78. Minute brachte Lok-Trainer Almedin Civa Angreifer Ziane, der in seinem 200. Punktspiel für Lok noch einmal offensive Akzente setzen sollte. Doch Leipzigs Goalgetter ging an diesem Nachmittag leer aus.