Die Leipziger, in acht Duellen ungeschlagen gegen Luckenwalde, agierten von Beginn an druckvoll. Maik Salewski hatte bereits in der vierten Minute das 1:0 auf dem Fuß, verzog nach schöner Vorarbeit von Paul Schinke und Sascha Pfeffer aber knapp. Die Gäste zeigten sich in den ersten Minuten beeindruckt von dem aggressiven Pressing der Leipziger und hatten Mühe, ins Spiel zu finden. Erst in der 16. Minute wurde es für Lok-Keeper Jannes Tasche brenzlig, als Christian Flath seinen Bewachern entwischte, jedoch nicht genügend Druck hinter seinen Kopfball bekam. Die Blau-Gelben waren aber weiterhin die bessere, weil aktivere Mannschaft und belohnten sich nach einer halben Stunde mit dem Führungstreffer. Nach einem weiten Ball in die Spitze nutzte Salewski eine Unstimmigkeit in der Luckenwalder Hintermannschaft aus und schob ins leere Tor ein. Nur wenig später hätte der 30-Jährige sogar nachlegen können, scheiterte mit seinem Kopfball aber am stark reagierenden Andre Thoms (38.).

Lok-Coach Almedin Civa konnte sich über viele gute Offensivaktionen freuen. Bildrechte: Picture Point