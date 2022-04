Keine 45 Sekunden nach Anpfiff waren vergangen, als Osman Atilgan – der auf Rechtsaußen den Vorzug vor Theo Ogbidi bekommen hatte – die Gastgeber bereits hätte in Führung bringen müssen. Sascha Pfeffer und Tom Nattermann initiierten über links, doch am Fünfmeterraum zögerte Atilgan, statt direkt einzuschieben. In der Folge überließ Lok den Hauptstädtern die Ballbesitzhoheit – womit das Team von Ante Covic allerdings wenig anzufangen wusste.



Derweil setzten die Blau-Gelben mit schnörkellosen Umschaltaktionen Nadelstiche – wie in der 24. Minute, als der von Pfeffer steil geschickte Berger nach innen weiterleitete, wo Atilgan mit langem Bein verzog. Und auch ein drittes Mal verpasste der auffällige 22-Jährige die Führung, weil Hertha-Keeper Florian Palmowski nach Atilgans cleverem Pike-Abschluss stark parierte.