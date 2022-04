Auch in Durchgang zwei mühte sich Lok trotz deutlich mehr Ballbesitz lange ab gegen kompakt verteidigende Babelsberger. Erneut war es Rangelov, der eine große Chance vergab: Nach einer Flanke stand er frei vor dem Tor, setzte das Leder aber knapp neben den linken Pfosten (59.). In Minute 70 erlöste dann der frisch eingewechselte Osman Atilgan die Hausherren. Aus kürzester Distanz hielt er den Fuß in eine Hereingabe und traf zum 1:0. Auf der Gegenseite musste Keeper Jan-Ole Sievers gegen Frank Zille aktiv werden (72.) und kurz darauf nach einer Ecke retten (78.). Der ansonsten blasse Daniel Frahn verpasste in der 84. Minute noch knapp das Tor mit einem Flachschuss, ansonsten liefen die Babelsberger Angriffe gegen eine gut organisierte Defensive oft ins Leere.

Am Ende steht ein Arbeitssieg, den sich die Blau-Gelben zwar verdient haben, aber der aufgrund eines glücklichen Pfiffs und guter Chancen der Babelsberger nicht besonders souverän war. In der Tabelle heißt es nun Rang drei für Lok, das kann sich aber am Sonntag wieder ändern. Für die Probstheidaer steht am kommenden Dienstag (19. April) das letzte noch offene Nachholspiel an. 19 Uhr muss man bei Energie Cottbus antreten. Babelsberg hat etwas länger Pause und trifft am 23. April (13 Uhr) ebenfalls auf den FC Energie.