Die Leipziger konnten doch auf die angeschlagenen Innenverteidiger Damir Mehmedovic und Luca Sirch zurückgreifen, so gab es in der Startelf nur einen Wechsel im Vergleich zum Halberstadt-Spiel. Für Mike Eglseder rückte Leon Heynke in die Abwehr. Die Gäste mussten auf Andy Trübenbach verzichten, der verletzungsbedingt nur als Zuschauer die Partie im Bruno Plache Stadion verfolgte. Benjamin Förster wurde geopfert, dafür liefen die jungen Niklas Jahn und Till Jacobi von Beginn an auf.