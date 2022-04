Für Leipzig beginnt nun ein harter April mit vielen Spielen. Am Mittwoch, den 6. April geht es daheim gegen Meuselwitz (19 Uhr), am Wochenende empfängt Tabellenschlusslicht Tasmania Berlin die Blau-Gelben am 9. April um 13 Uhr. Halberstadt hat einen ähnlichen Spielplan und muss am 6. April um 19 Uhr bei Energie Cottbus antreten, bevor es am 9. April den FC Eilenburg zum potenziellen Abstiegsduell empfängt.