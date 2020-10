Germania Halberstadt bleibt das abgeschlagene Schlusslicht der Regionalliga. Das Team von Trainer Danny König kassierte am Snntag (18.10.2020) gegen Spitzenreiter Viktoria Berlin eine 1:2-(0:1)-Niederlage. Berlin baute damit seinen Siegeslauf auf nunmehr zehn Siege in zehn Saisonspielen aus. Halberstadt konnte auch das fünfte Spiel in Folge nicht gewinnen.