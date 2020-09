Dabei hätte Halberstadt in der Partie gegen die tief stehenden und oft mit zwei Abwehrreihen verteidgenden Gäste mehrfach in Führung gehen können. In der ersten Halbzeit vergab das Team von VfB-Coach Danny König mehrfach Hochkaräter. Mit Wiederanpfiff schlug Rathenow dann dreimal eiskalt nach Kontern zu.