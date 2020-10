Die Gastgeber übernahmen mit Beginn die Spielkontrolle. Hertha ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen und wartete auf Fehler der Cottbuser. Energie agierte dagegen aus einer sicheren Abwehr heraus und lauerte auf Konter. Die besseren Gelegenheiten in einer chancenarmen ersten Hälfte verbuchten dann auch die Lausitzer. So scheiterte erst Tobias Eisenhut am glänzend reagierenden Hertha-Schlussmann Nils Körber (20.), ehe ein abgefälschter Flachschuss von Rico Galdrow nur haarscharf am linken Pfosten vorbeistrich (26.).