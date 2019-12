In der ersten Halbzeit ging der Hertha-Nachwuchs durch Lazar Samardzic (31.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Leipziger den Rückstand durch Tore von Robert Zickert (64.) und Matthias Steinborn (77.) und verteidigten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Am Samstag treffen die VSG Altglienicke und Energie Cottbus aufeinander und können Lok wieder von der Spitze verdrängen.