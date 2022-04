Die Berliner starteten mit viel Tempo in die Partie, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und machten Auerbach so von Anfang an das Leben schwer. Immer wieder kam die Hertha so zu ordentlichen Chancen (Julian Albrecht 5.Minute, Derry Scherhant 9. Minute). Nach 24 Minuten war es schließlich soweit. Scherhant spielte den Ball vom linken Flügel flach auf Aksakal. Der Angreifer marschierte ohne Gegenwehr in den Auerbacher Strafraum und brachte den Ball sicher im langen Eck unter. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt schon überfällig. Auerbach agierte in der gesamten ersten Halbzeit zu passiv und konnte offensiv kaum gefährlich werden. Lediglich einmal musste Hertha-Schlussmann Robert Kwasigroch eingreifen. Den Abschluss von Eric Stiller (27.) konnte der Youngster jedoch ohne Probleme entschärfen. Mit einer verdienten 1:0-Führung ging es für die Berliner in die Pause.

Bildrechte: Sebastian Räppold/ Matthias Koch