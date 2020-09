Nach ausgeglichenem Spiel übernahmen die Leutzscher nach zehn Minuten das Kommando. Zählbares sprang dabei aber nicht heraus. Cleverer stellten sich in der Phase die Jenaer an, die in der 17. Minute in Führung gingen. Ein Ball fand den Weg in die Spitze und Pasqual Verkamp spitzelte das Spielgerät an Chemie-Schlussmann Benjamin Bellot vorbei über die Linie. Danach war es aber zunächst mit der Offensivfreude der Gäste vorbei, denn nun spielte fast nur noch Chemie. Und das Jagatic-Team hatte Chancen. Alexander Bury mit einem deftigen Schuss (22.) verfehlte das FCC-Gehäuse um Millimeter. In der Schlussphase der ersten Hälfte legten die Gastgeber noch eine Schippe drauf und belagerten das Jenaer Tor. Die Thüringer konnten sich bei ihrem Keeper Lukas Sedlak bedanken, der bei dicken Möglichkeiten von Bury, Stefan Karau und Stephane Mvibudulu (42./44./45.) kühlen Kopf behielt und den Ausgleich verhinderte.

