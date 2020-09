Nach der Pause blieb Lok das bessere Team. Die Gastgeber waren häufiger am Ball und wirkten gefährlicher. Offensiv suchte Chemnitz den Schalter. Als Jakubov den Ball urplötzlich aus der Hand abprallen ließ, hätte das Pfeffer fast ausgenutzt (67.). Vier Minuten später dann Freistoß für den CFC: Der Referee gab den Ball frei, Tasche sortierte die Mauer und Bickel bugsierte die Kugel gedankenschnell aus 25 Metern in den Winkel - Tasche kam zu spät. Schon das sechste Saisontor des von Zwickau gekommenen Bickel. Der Ausgleich kam in dieser Phase eher unerwartet. Danach arbeitete Lok vergeblich an der erneuten Führung. 2.083 Zuschauer waren da, erlaubt waren nach dem Corona-Hygienekonzept 3.634.

CFC-Schlussmann Jakub Jakubov (li.) merzt seinen Fehler gegen Sascha Pfeffer sofort wieder aus.