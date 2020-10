Die Gäste aus Berlin waren sichtlich beeindruckt und verzeichneten erst nach 24 Minuten den ersten richtigen Abschluss durch Rudolf Ndualu. Lok-Keeper Kannes Tasche war aber auf dem Posten. Nach einer halben Stunde musste TeBe dann den nächsten herben Nackenschlag hinnehmen. Der bereits Gelb vorbelastete Matt rauschte ungestüm in Jäpel und wurde frühzeitig zum Duschen geschickt (28.). Mit dem Mut der Verzweiflung rannte die Borussia im Anschluss an und drückte auf den Anschlusstreffer. Ndualus Abschluss kurz vor der Pause konnte Tasche aber erneut klären (44.).

Kurz nach Wiederanpfiff sorgten die Hausherren dann für die frühe Vorentscheidung. Nachdem Ziane zunächst freistehend aus nächster Distanz den Kasten noch verfehlte, machte er es einige Sekunden später besser und verwertete einen Steilpass eiskalt im kurzen Eck (47.).Die Messe war mit dem dritten Tor endgültig gelesen – und Lok machte weiter Dampf. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß visierte Farid Abderrahmane im rechten Sechzehner das lange Eck an, fand aber in TeBe-Schlussmann Ertugrul Aktas seinen Meister (60.).

Der vierte Treffer ließ dennoch nicht lange auf sich warten. Boayke tankte sich mit einer schönen Einzelaktion auf dem rechten Flügel durch und legte den Ball quer in den Strafraum. Dort stand Jäpel am zweiten Pfosten goldrichtig und netzte zum 4:0 ein (66.). Bis auf einen Distanzschuss des eingewechselten Fatlum Elezi (79.) hatten die Gäste dem Blau-Gelben Sturmlauf aber nichts entgegenzusetzen. So siegten die Probstheidaer dank einer spielerisch einwandfreien Leistung auch in der Höhe verdient.