Der VfB Germania Halberstadt hat im dritten Spiel in Serie einen Punkt geholt. Die Mannschaft von Manuel Rost, der wegen seines Lehrgangs für die A-Trainerlizenz fehlte und von Armin Friedrich vertreten wurde, kam am Dienstag (18.04.) gegen Hertha BSC II zu einem 0:0. Das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg, denn sowohl Halberstadt als auch Berlin hatten vor 506 Zuschauern im Friedensstadion zahlreiche Hochkaräter. In den entscheidenden Szenen fehlte es aber auf beiden Seiten am Zielwasser. Zweimal war der Ball trotzdem im Netz. Doch sowohl Tony Rölke für Hertha (10.) als auch Louis Malina (41.) standen bei ihren Abschlüssen im Abseits.