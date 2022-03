Nach der Pause kam bei den Gästen Florian Kirstein, dafür war Anes Osnakowski in der Kabine geblieben. "Kirsche" brachte so etwas wie frischen Wind ins Spiel der Grün-Weißen, die nun zielstrebiger zu Werke gingen. In der 52. Minute ließ Lucas Surek mit einem satten Schuss aus der zweiten Reihe aufhorchen, der Optik-Torwart Lucas Hiemann vor Probleme stellte. Und nur eine Minute später hätte es dann wirklich klingeln müssen, aber Dennis Mast brachte den Ball in aussichtsreicher Position nicht im Tor unter.

Ansonsten plätscherte das Spiel so dahin, bis in der 82. Minute plötzlich die Havelländer an der Führung schnupperten. Glody Zingu tauchte im Fünfer auf, brachte allerdings aus Nahdistanz das Spielgerät nicht am Chemie-Schlussmann vorbei, der gut postiert war und die Kugel festmachte. So endete die Partie torlos. Chemie hat jetzt 40 Punkte auf dem Konto, für Rathenow (21) dürfte der Zähler im Abstiegskampf wohl zu wenig sein.