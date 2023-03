Auf Seiten der Leipziger fehlte Alexander Bury. Für ihn rutschte Manasse Eshele in die Startelf. Die BSG startete perfekt in die Partie. Mauer köpfte früh zur Führung für die Leutzscher (6. Minute). Für den Angreifer war es das dritte Tor im dritten Spiel. Für die Elf von Neu-Trainer Volkan Uluc ein Horrorstart, von dem sich die Hausherren erst langsam erholten. Chemie war das bessere Team, drückte auf das zweite Tor. Doch wie so oft bei den Grün-Weißen mangelte es in der Spitze an Effizienz und Durchschlagskraft. Der Berliner AK kam besser ins Spiel und durch Yamada zur großen Chance auf den Ausgleich (42.), doch der Japaner verzog knapp.