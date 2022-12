Der zweiten Halbzeit fehlte es lange an Highlights. Trotzdem erspielten sich die Berliner anfangs die besseren Torchancen. In der 65. Minute schlug der Standardspezialist Patrick Sussek aus 35 Metern einen Freistoß direkt, jedoch knapp über das Tor. Die Loksche kombinierte, spielte sich mit schönen Kurzpassstaffetten frei, doch es mangelte weiterhin an Torgefahr. In der Schlussphase drängten die Leipziger noch stärker nach vorn. Sascha Pfeffer wurde in der 92. Minute nach einem Pass von Jannis Lang getroffen, Elfmeter für Lok. Den verwandelte Farid Abderrahmane selbstbewusst ins linke, untere Eck, Zwick sprang nach rechts. Somit glich Leipzig zum 1:1 aus. In der letzten Minute der Nachspielzeit erspielten sich die Gäste noch einmal eine Ecke. Die trat Kapitän Pfeffer persönlich, Atilgan köpfte Ball an den kurzen Pfosten. Da wartete der eingewechselte Mike Eglseder und drehte den Ball per Knie ins Tor. In der 94. Minute sicherte sich Leipzig per Jokertor den Auswärtssieg.