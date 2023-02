Pünktlich zu Spielbeginn begann es wie aus Kannen zu regnen, also schwierige Bedingungen für beide Teams. Dennoch entwickelte sich ein flottes Spiel, in dem die Erfurter schnell den Weg nach vorn suchten. Die erste ganz dicke Chance für die Erfurter verzeichnete Romario Hajrulla in der 13. Minute, doch sein Schuss von der Strafraumgrenze wurde in letzter Sekunde von einem Berliner geblockt. Und die Thüringer dominierten weiter, hätten jedoch in der 21. Minute auch in Rückstand geraten können. Mit dem ersten ordentlichen Angriff sorgten die Hauptstädter für höchste Gefahr. Patrick Sussek nahm eine Flanke von Michael Seaton direkt und schoss über den RWE-Kasten. Durchatmen.