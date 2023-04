Die erste große Überraschung gab es bereits beim Blick auf den Aufstellungsbogen. Lok Leipzigs Kapitän Sascha Pfeffer saß nur auf der Bank. "Leistungsgründe", so Trainer Almedin Civa. Für ihn übernahm Djamal Ziane die Binde. Die Gäste traten mit Trauerfror an, zu Ehren des kürzlich verstorbenen früheren Lok-Stürmers Hans Richter.

Djamal Ziane führte den 1. FC Lok als Kapitän in Leutzsch an. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Die Partie brauchte keinen Anlauf, nach wenigen Sekunden stiefelte Tobias Dombrowa auf der rechten Seite, passte quer auf Riccardo Grym, dessen Schuss geblockt wurde. Die erste Viertelstunde sah einen leicht überlegenen Gast, der in der 16. Minute die nächste Chance herausspielte, erneut war Dombrowa der Ausgangspunkt. Osman Atilgan verzog mit einer Direktabnahme. Chemie Leipzig wurde dann immer stärker und stand in der 26. Minute vor dem Führungstor. Nach einer Ecke brachten die Gastgeber den Ball aber zwei Mal nicht an Leon Heynke vorbei. Jetzt schwamm Lok in einigen Szenen.