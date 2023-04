Lars Fuchs (Trainer Greifswalder FC): "Unter dem Strich ein verdienter Sieg für Chemie, weil wir in der ersten Halbzeit nicht mutig genug gespielt haben. In der zweiten Halbzeit habe ich mehr den Fußball gesehen, den ich spielen möchte. Wir hatten mehr Platz und kamen zu unseren Möglichkeiten. Wir sind auf einem guten Weg, aber in zwei Tagen kann man auch nicht viel ändern. Die Jungs gehen den Weg mit. Glückwunsch an Chemie zum erreichten Ziel."

Miroslav Jagatic (li.) und Lars Fuchs (re.) Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk