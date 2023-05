Die Chemiker hielten sich nicht lange bei der Vorrede auf und stürmten gleich munter drauf los. Schnell lag das 1:0 in der Luft, aber Florian Kirstein scheiterte am gut reagieren Halberstädter Torwart Lukas Cichos, der zu Ecke klärte. Nach dem Eckstoß kam die Kugel zu Denis Jäpel, der knapp verzog. Die Leutzscher drängten weiter auf die Führung und wurden in der neunten Minute belohnt: Kirstein nahm die Kugel auf und hämmerte das Spielgerät unter die Latte.

Nach der Pause wollten die Leutzscher schnell für klarere Verhältnisse sorgen, doch Lucas Surek und Kirstein schossen am Kasten vorbei. Die Gastgeber blieben nunmehr im Angriff vieles schuldig, erhöhten jedoch in der 75. Minute auf 2:0. Zunächst wurde ein Schuss vom eingewechselten Manasse Eshele geblockt, dann kam Surek aus dem Hintergrund und zimmerte die Pille in die Maschen. Mit dem 2:0 für die Grün-Weißen schien so gut wie alles gelaufen zu sein, aber sie hatten nicht mit dem Aufbäumen der Germanen gerechnet.