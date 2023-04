Kirstein bringt Chemie in Führung

Nach wenigen Sekunden musste Bellot zum ersten Mal eingreifen, parierte eine Abschluss aus Nahdistanz. Dann ging Chemie mit der ersten Chance in Führung: Einen Schuss von Manassé Eshele konnte Maximilian Kinzig im Viktoria-Tor noch abwehren, doch Kirstein verwandelte den Abstauber zum 1:0 (15.). Anschließend hätten die Gastgeber den Vorsprung ausbauen können, doch erst scheiterte Kirstein nach einer schönen Kombination durchs Zentrum an Kinzig (24.), dann warf sich Viktoria-Verteidiger Tobias Gunte in einen Schuss von Lucas Surek (27.) - Eshele hatte zuvor zum Seitfallzieher angesetzt, aber den Ball verpasst.

Theisen erzielt Ausgleich aus dem Nichts

Aus dem Nichts fiel dann aus der Ausgleich: Eine Flanke von der rechten Seite verwertete Christopher Theisen per Kopf zum 1:1 (30.). Danach wirkten die Gäste verbessert: Shalva Ogbaidze und Theisen verzeichneten bis zur Pause weitere Abschlüsse, die jedoch ihr Ziel verfehlten.

Chemie drückt, doch vergibt Chancen

Nach dem Seitenwechsel agierten zunächst beide Teams zielstrebiger. Chemie legte einen Blitz-Start hin: Surek erkämpfte sich den Ball auf der linken Seite, zog in den Strafraum und schloss ab – Kinzig hielt den Schuss. Dann vergab Eshele eine Riesenchance, als er bei einer verlängerten Ecke am langen Pfosten völlig freistehend zum Kopfball kam, die Kugel aber aus Nahdistanz nur an die Latte setzte (51.). Auf der anderen Seite wehrte Bellot einen Fernschuss von Fatih Baca ab (56.). Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Im Verlauf der zweiten Halbzeit machte Chemie aber den besseren Eindruck. Die Gastgeber übten zunehmend mehr Druck in Richtung Viktoria-Tor aus - doch vergaben gute Möglichkeiten. Sureks scharfe Flanke rutschte durch und wurde zur Prüfung für Kinzig (63.), Denis Jäpels Schuss von der Strafraumgrenze ging knapp am Ziel vorbei (67.), Janik Mäders Versuch klärte Nikell Touglo gerade so vor der Torlinie (81.). Man merkte den Grün-Weißen an, dass sie mit dem Remis nicht zufrieden waren - am Ende mussten sie sich damit aber begnügen.