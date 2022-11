Nach dem Anpfiff dauerte es keine 90 Sekunden, bis die 3.453 Fans im Ernst-Abbe-Sportfeld zum ersten Mal jubeln durften. Ein herrlicher Schlenzer von Petermann (2.) eröffnete die berauschende erste Halbzeit vom FC Carl Zeiss Jena. In der Folge dominierten die Thüringer das Spiel gegen die sichtlich geschockten Berliner.

Der Berliner AK brachte nach der harmlosen ersten Hälfte direkt drei neue Spieler in die Partie und ging mit frischem Elan ins hohe Pressing. Diese Dynamik brach allerdings schon nach fünf Minuten, als sich Michael Seaton zu einem Griff an Krauß' Hals verleiten ließ. Krauß machte daraus natürlich mehr als nötig gewesen wäre und ging zu theatralisch zu Boden. Das reichte Schiesdrichter Johannes Schipke, um die Szene als Tätlichkeit zu bewerten und Seaton die Rote Karte zu zeigen. Es war eine sehr harte Entscheidung, die das sowieso schon recht einseitige Spiel faktisch beendete.

Im Anschluss ging der Partie nämlich jegliches Tempo verloren. Der BAK, der in Reaktion auf den Platzverweis früh alle fünf Wechseloptionen zog, beschränkte sich daraufhin auf die Wiedererlangung der eigenen Stabilität und wagte sich nur noch selten in die Jenaer Hälfte. Auch Jena drosselte die eigenen Offensivbemühungen auf das Mindestmaß herunter und ließ die mitten in der zweiten Halbzeit schon entschiedene Partie gelassen ausplätschern.