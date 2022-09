Diese Partie benötigte keine Anlaufzeit. Jena setzte in der fünften Minute die erste Duftmarke. Maximilian Krauß wurde sehenswert in Szene gesetzt, passte zurück auf Marcel Hoppe, dessen Schuss aus zwölf Metern noch abgefälscht hauchzart am rechten Pfosten vorbeistrich. Die Startviertelstunde insgesamt gehörte aber den Gästen, die früh störten und immer wieder über die starke rechte Seite mit Malcolm Badu und Arnel Kujovic für Unruhe sorgten. Als sich die Gastgeber immer besser reinbissen, schlug Energie in der 27. Minute zu. Nach einem Jenaer Fehlpass fand Badu auf halblinks Nicolas Wähling, der sehenswert ins rechte Eck vollendete. Jena hatte ordentlich zu knabbern an diesem Gegentreffer, Keeper Kevin Kunz hielt mit einer Glanztat in der 35. Minute die Gastgeber im Spiel. Kurz vor der Pause dann nahm die Partie Fahrt auf mit Chancen auf beiden Seiten, Lukas Lämmel hatte die größte, schoss den Ball aber freistehend über den Kasten.

Jubel nach der Führung für Energie Cottbus Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK