Fußball gespielt wurde dann lange unter einem Stimmungsboykott der Heimfans. Nur die Gäste-Anhänger waren zu hören. Gegen eine B-Elf der Cottbuser bestimmte Chemie über weite Strecken die Partie, vergab aber seine Chancen. Die beste hatte Dennis Mast, der mit einem Foulelfmeter am starken Energie-Keeper Alexander Sebald scheiterte (22.). Auch bei einem Abschluss von Timo Mauer (29.) und einem Kopfball von Florian Kirstein (57.) reagierte Sebald glänzend. Nach einer Gelb-Roten-Karte für Denins Slamar (81.) konnten die Gastgeber in Überzahl in die Schlussphase gehen. Alexander Burys Flachschuss in die Arme von Sebald war die letzte Chance zum 1:0 (88.). Da war die Stimmung wieder besser, weil der Stimmungsboykott rund eine Viertelstunde vor dem Ende vorbei war.

Die Leipziger Lucas Surek und Timo Mauer (v. re.) gegen den Cottbuser Malcolm Badu. Bildrechte: PICTURE POINT