Knapp über 10 Grad, Nieselregen und ein tiefer Rasen: Die richtigen Zutaten für ein echtes Kampfspiel. Und der Chemnitzer FC und die BSG Chemie Leipzig nahmen diesen von der ersten Minute an. Die Gäste zunächst mit dem besseren Start, doch die Himmelblauen hatten die erste gute Chance. Nach einem Querpass von Max Roscher wurde der Abschluss von Furkan Kircicek aber gerade noch geblockt. Auf der anderen Seite legte sich Alexander Bury den Ball zu weit vor und scheiterte an Keeper Jakub Jakubov.



Nach 20 Minuten hätten die Gastgeber dann in Führung gehen müssen, aber Kilian Pagliuca köpfte den Ball aus drei Metern am Tor vorbei. Dann die Schrecksekunde der ersten Halbzeit, als Denis Jäpel im vollen Lauf gegen die Betonwand hinter dem CFC-Tor knallte, später aber zum Glück leicht benommen wieder aufstehen konnte. Danach schlichen sich in die Aktionen beider Teams einige Ungenauigkeiten ein, größere Möglichkeiten gab es bis zur Pause nicht mehr.

Denis Jäpel wird behandelt Bildrechte: Picture Point